Città di Castello

di Michele Tanzi · 29 Novembre 2026, 15:30

Oltre cinquanta ragazzi dell’Alta Valle del Tevere hanno lavorato sia davanti sia dietro la macchina da presa, e per molti di loro era la prima volta su un set vero. Il loro lavoro arriva in sala mercoledì 2 dicembre. Il Nuovo Cinema Castello proietterà “Tic, Toc”, il film dei registi umbri Lorenzo Lombardi e Nicola Santi Amantini, prodotto da Whiterose Pictures. Le proiezioni sono due, alle 20 e alle 21.30, ed entrambe si terranno con il cast tecnico e artistico in sala.

Il film chiude “Think Young!”, il progetto di politiche giovanili promosso dal Comune di Città di Castello come capofila della Zona sociale 1 e coordinato da Cristina Grilli. Il percorso voleva far incontrare i giovani del territorio facendogli provare sul campo il linguaggio del cinema, sia nella parte artistica sia in quella tecnica.

La sceneggiatura, firmata dai due registi insieme a Simone Santi Amantini, si svolge in un hotel dove il tempo si è fermato. Ci sono una madre con la figlia, un prete, una drag queen, due fidanzati, un violinista, due futuri sposi e una kickboxer con il suo coach. Sono tutti chiusi in un loop temporale, costretti a rivivere all’infinito lo stesso frammento di vita e a fare i conti con i propri conflitti e con le aspettative degli altri. A un certo punto uno di loro dovrà scegliere se restare fermo o trovare il coraggio di cambiare.

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“È stata un’esperienza bellissima e intensa, ma anche faticosa. In pochi giorni di set abbiamo dovuto portare a casa molte riprese, lavorando per tante ore e con poche pause”, racconta Lombardi. Santi Amantini ricorda soprattutto il gruppo: “Lavorare in un set con tanti giovani alla prima esperienza è stato stimolante e coinvolgente. È stato un po’ come rivedere noi stessi quando muovevamo i primi passi in questo settore”.

Accanto ai ragazzi, il cast tecnico comprende Carmen Adincu per trucco e acconciature e Marco Mercati come fonico e sound designer. Fiori e oggetti di scena sono stati messi a disposizione da Mariottini Garden. Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo nazionale Politiche giovanili 2023, nell’ambito dell’intesa tra la Regione Umbria e il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale.