Calcio

di Michele Tanzi · 29 Novembre 2026, 17:17

Prima del fischio d’inizio Giovanni Tedesco aveva chiesto ai suoi una cosa sola: la prestazione. «Ho detto che non mi interessava vincere o pareggiare, volevo la prestazione, per uscire dal campo con un po’ di autostima e di fiducia». La risposta è arrivata. Al “Vincenzo Martinelli” la Pietralunghese ha fermato l’Ancona sull’1-1 nella quattordicesima giornata del girone F di Serie D.

La partita si era messa subito in salita, con il rigore trasformato da Manuzzi nel primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa hanno pareggiato, ancora dal dischetto, con Gagliardi. Poi hanno provato anche a vincerla.

«Credo che la squadra abbia interpretato bene la partita, anche perché di fronte avevamo una squadra importante», racconta il tecnico. «Devo essere sincero: bravi i miei giocatori». Tra le scelte di giornata c’era Cori dal primo minuto. «L’ho scelto per la sua capacità di tenere palla e di far salire la squadra».

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Il rammarico riguarda il finale. «Forse negli ultimi 20 minuti meritavamo qualcosa in più. Abbiamo avuto due o tre situazioni importanti per poterla portare a casa». Il bilancio però resta positivo: «Oggi per me è importante rivedere la squadra lottare, una squadra che ci credeva, che aveva fiducia e coraggio. Queste sono le cose che mi porto via da questa partita».

Il punto muove una classifica complicata per la neopromossa, che alla vigilia era penultima con 9 punti e ora sale a 10. Per risalire, Tedesco guarda anche al mercato. «Ho la fortuna di avere una società che mi appoggia in tutto», spiega. Le idee sono chiare: «In questo momento ho bisogno di un attaccante di categoria, uno che fa qualche gol. Niente da togliere a Boriosi, un ragazzo giovane che l’anno scorso ha fatto un grande campionato, ma adesso serve un attaccante di categoria».